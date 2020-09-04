Глава МЗС Туреччини звинуватив Макрона в істерії

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Францію позбутися провокаційної і колонізаторської позиції в Східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Хто агітує Грецію проти Туреччини? Франція. Але у неї інший порядок денний. Після того як провалились її плани зі створення терористичної держави в Сирії, вона зайняла нахабну позицію (щодо Туреччини). Чи потрібно мені просити дозволу у Франції, коли я веду війну з тероризмом?" – заявив Чавушоглу.

Він також зазначив, що Макрон був охоплений "істерією" через розчарування поразкою лівійського генерала Халіфи Хафтара проти визнаного ООН уряду національної згоди, який в основному підтримується Туреччиною.

"Він (Макрон) теж говорив про переслідування з боку турецьких кораблів, але не зміг цього довести. Якщо ви не можете надати докази своїх тверджень, ви повинні вибачитися", - сказав міністр закордонних справ Туреччини.

Французький чиновник заявив у червні, що турецький флот переслідував один з військових кораблів Франції, які брали участь у місії НАТО в Середземному морі. Однак Анкара за допомогою відеозаписів і радіолокаційних знімків довела, що її кораблі не займалися подібною діяльністю в Середземному морі.

Франція підтримала Грецію в Східному Середземномор'ї, приєднавшись до військових навчань з Італією, Грецією і Кіпром на тлі суперечливих греко-турецьких претензій на континентальні шельфи в районах розвідки нафти і природного газу.

"Немає жодної необхідності в такій істеричній поведінці з боку Франції, це робить їх посміховиськом. Ми - дві країни-члени НАТО", – заявив турецький міністр.

Ні у Макрона, ні в МЗС Франції поки не відреагували на висловлювання Чавушоглу.