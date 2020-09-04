Глава МИД Турции обвинил Макрона в истерии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Францию ​​отказаться от провокационной и колонизаторской позиции в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Кто агитирует Грецию против Турции? Франция. Но у нее другая повестка дня. После того как провалились ее планы по созданию террористического государства в Сирии, она заняла наглую позицию (по Турции). Нужно ли мне просить разрешения у Франции, когда я веду войну с терроризмом?" - заявил Чавушоглу.

Он также отметил, что Макрон был охвачен "истерией" из-за разочарования поражением ливийского генерала Халифы Хафтара против признанного ООН правительства национального согласия, которое в основном поддерживается Турцией.

"Он (Макрон) тоже говорил о преследовании со стороны турецких кораблей, но не смог этого доказать. Если вы не можете предоставить доказательства своих утверждений, вы должны извиниться", - сказал министр иностранных дел Турции.

Французский чиновник заявил в июне, что турецкий флот преследовал один из военных кораблей Франции, которые принимали участие в миссии НАТО в Средиземном море. Однако Анкара с помощью видеозаписей и радиолокационных снимков доказала, что ее корабли не занимались подобной деятельностью в Средиземном море.

Франция поддержала Грецию в Восточном Средиземноморье, присоединившись к военным учениям с Италией, Грецией и Кипром на фоне противоречивых греко-турецких претензий на континентальные шельфы в районах разведки нефти и природного газа.

"Нет никакой необходимости в таком истерическом поведении со стороны Франции, это делает их посмешищем. Мы - две страны-члены НАТО", - заявил турецкий министр.

Ни у Макрона, ни в МИД Франции пока не отреагировали на высказывания Чавушоглу.