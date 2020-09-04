Ирландия предложила замену еврокомиссара, который ушел в отставку после карантинного скандала

Правительство Ирландии в пятницу выдвинуло Мейрид МакГиннесс и Эндрю Макдауэлла кандидатами на пост следующего европейского комиссара по вопросам торговли после отставки Фила Хогана из-за скандала с карантином.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен теперь должна решить, какого кандидата выбрать и сохранит ли он торговый портфель.

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Альтернативой для фон дер Ляйен является проведение более широких перестановок в комиссии. Это может означать, что кто-то из действующих еврокомиссаров станет отвечать за торговлю, а Ирландия получит менее престижную зону ответственности.

Мейрид МакГиннесс - первая вице-президент Европейского парламента. Она является членом ирландской организации Fine Gael, что входит в Европейскую народную партию. Будучи членом Европарламента с 2004 года, МакГиннесс специализируется на сельском хозяйстве.

Другой кандидат, Эндрю МакДауэлл, до недавнего времени занимал должность вице-президента Европейского инвестиционного банка. Ранее он был главным экономическим советником премьер-министра Ирландии и директором по политическим вопросам в Fine Gael.

Тот, кого выберет фон дер Ляйен, еще должен пройти слушания для утверждения в Европейском парламенте.

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Напомним, Фил Хоган, избранный по квоте Ирландии, ушел в отставку после скандала с нарушением им карантинных требований.

Хоган оказался под шквалом критики после того, как посетил ужин в гольф-клубе, на котором присутствовали более 80 человек.

При этом, накануне правительство Ирландии объявило о новых ограничениях для прекращения распространения COVID-19, которые включали ограничения на общественные собрания и запрет на проведение официальных или неофициальных мероприятий или вечеринок в ресторанах, кафе и гостиничных ресторанах.