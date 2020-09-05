Прем’єр Швеції про отруєння Навального: це спроба вбивства і затикання рота опозиції

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен наголошує, що оскільки отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального сталося на території РФ, Росія має зробити все для належного розслідування цієї справи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я повинен чітко сказати: це був замах на вбивство, і ми засуджуємо його найрішучішим чином. Це була спроба змусити замовкнути опозицію в Росії" - сказав Льовен.

"Оскільки це сталося на російській території, відповідальність за розслідування інциденту і притягнення винних до відповідальності лежить на російському керівництві" - заявив він.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

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