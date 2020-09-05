Премьер Швеции об отравлении Навального: это попытка убийства и затыкание рта оппозиции

Премьер-министр Швеции Стефан Левен отмечает, что поскольку отравление российского оппозиционера Алексея Навального произошло на территории РФ, Россия должна сделать все для надлежащего расследования этого дела.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я должен четко сказать: это было покушение на убийство, и мы осуждаем его самым решительным образом. Это была попытка заставить замолчать оппозицию в России" - сказал Левен.

"Поскольку это произошло на российской территории, ответственность за расследование инцидента и привлечение виновных к ответственности лежит на российском руководстве" - заявил он.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Накануне Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление Навального и допустил введение санкций.

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