У Британії заявили, що не бояться завершення переговорів про Brexit без угоди

Головний переговірник Великої Британії по Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" піти з переговорів без торговельної угоди.

Про це він сказав в інтерв'ю The Mail on Sunday, повідомляє "Європейська правда".

Фрост попередив свого колегу з ЄС Мішеля Барньє, що Британія не стане "державою-клієнтом" Брюсселя, прийнявши обмеження на рибальські права і вето на свої закони.

Його коментарі передують приїзду Барньє в Лондон для нового раунду переговорів у вівторок. У обох сторін є всього кілька тижнів на те, щоб завершити будь-яку юридично зобов'язуючу угоду, яка повинна набрати чинності до 31 грудня.

"Багато що з того, що ми намагаємося зробити в цьому році, - це змусити їх зрозуміти, що ми маємо на увазі те, що говоримо, і вони повинні серйозно ставитися до нашої позиції", - сказав Фрост.

Він сказав, що бажання отримати контроль над грошима і справами країни "не повинно викликати суперечок".

"Ось що значить бути незалежною країною, це те, за що голосував британський народ, і це те, що станеться в кінці року. Я не думаю, що ми цього взагалі боїмося. Ми хочемо повернути собі владу контролювати наші кордони, і це найголовніше", - додав Фрост.

За його словами, британський уряд був "повністю готовий" до торгівлі з ЄС без формальної угоди.

На практиці це означатиме податки на експорт та митні перевірки.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що має сумнів у тому, що ЄС і Британія укладуть угоду про майбутні відносини після Brexit.