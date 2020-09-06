В Британии заявили, что не боятся завершения переговоров о Brexit без соглашения

Главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" уйти от переговоров без торгового соглашения.

Об этом он сказал в интервью The Mail on Sunday, сообщает "Европейская правда".

Фрост предупредил своего коллегу из ЕС Мишеля Барнье, что Великобритания не станет "государством-клиентом" Брюсселя, приняв ограничения на рыболовные права и вето на свои законы.

Его комментарии предшествуют приезду Барнье в Лондон для нового раунда переговоров во вторник. У обеих сторон есть всего несколько недель на то, чтобы завершить любое юридически обязывающее соглашение, которое должно вступить в силу до 31 декабря.

"Многое из того, что мы пытаемся сделать в этом году, - это заставить их понять, что мы имеем в виду то, что говорим, и они должны серьезно относиться к нашей позиции", - сказал Фрост.

Он сказал, что желание получить контроль над деньгами и делами страны "не должно вызывать споров".

"Вот что значит быть независимой страной, это то, за что голосовал британский народ, и это то, что произойдет в конце года". Я не думаю, что мы этого вообще боимся. Мы хотим вернуть себе власть контролировать наши границы, и это самое главное", - добавил Фрост.

По его словам, британское правительство было "полностью готово" к торговле с ЕС без формальной сделки.

На практике это будет означать налоги на экспорт и таможенные проверки.