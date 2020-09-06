Політичні партії Німеччини закликали Шредера припинити співпрацю з "Газпромом"

Політики двох німецьких партій - Християнсько-демократичний союз (ХДС) і "Зелені" - закликали колишнього канцлера Герхарда Шредера звільнитися з посади в проєкті газопроводу "Північний потік - 2" через звинувачення в причетності Росії до отруєння Алєксєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В даний час Шредер є головою ради директорів Nord Stream 2, в якому російська компанія "Газпром" формально є єдиним акціонером. Критики звинувачують колишнього канцлера в лобіюванні інтересів Кремля на його посаді.

Йоганн Вадефул, заступник голови парламентської групи ХДС/ХСС, заявив, що Шредер повинен "негайно відмовитися від своїх офісів і постів в Росії".

За його словами, російський уряд несе повну відповідальність за напад на Навального із застосуванням нейротоксин.

"Навіть якщо Москва заперечує свою відповідальність, колишній канцлер Німеччини не повинен ігнорувати це ні політично, ні морально", - заявив він.

Лідер "зелених" в німецькому парламенті Катрін Герінг-Еккардт також закликала Шредера відмовитися від роботи в "Газпромі".

"Колишній канцлер СДПН Шредер повинен тепер вирішити, чи варто він на боці демократії та прав людини", - сказала Герінг-Еккардт.

Раніше вона вже закликала припинити будівельні роботи по проєкту трубопроводу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сподівається, що Росія своєю відмовою у розслідуванні отруєння Олексія Навального "не змусить Німеччину змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2".