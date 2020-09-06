Политические партии Германии призвали Шредера прекратить сотрудничество с "Газпромом"

Политики двух немецких партий – Христианско-демократического союза (ХДС) и "Зеленые" - призвали бывшего канцлера Герхарда Шредера уволиться с должности в проекте газопровода "Северный поток - 2" из-за обвинений в причастности России к отравлению Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В настоящее время Шредер является председателем совета директоров Nord Stream 2, в котором российская компания "Газпром" формально является единственным акционером. Критики обвиняют бывшего канцлера в лоббировании Кремля на его должности.

Иоганн Вадефул, заместитель главы парламентской группы ХДС/ХСС, заявил, что Шредер должен "немедленно отказаться от своих офисов и постов в России".

По его словам, российское правительство несет полную ответственность за нападение на Навального с применением нейротоксина.

"Даже если Москва отрицает свою ответственность, бывший канцлер Германии не должен игнорировать это ни политически, ни морально", - заявил он.

Лидер "зеленых" в немецком парламенте Катрин Геринг-Эккардт также призвала Шредера отказаться от работы в "Газпроме".

"Бывший канцлер СДПГ Шредер должен теперь решить, стоит ли он на стороне демократии и прав человека", - сказала Геринг-Эккардт.

Ранее она уже призывала прекратить строительные работы по проекту трубопровода.