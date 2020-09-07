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В Албанії визначили дату парламентських виборів

Понеділок, 7 вересня 2020, 09:38

Президент Албанії призначив 25 квітня датою наступних парламентських виборів у країні, що є ключовою умовою для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Президент Ілір Мета в неділю оголосив дату обрання 140 нових законодавців після переговорів з політичними партіями і конституційних поправок, спрямованих на проведення більш чесних виборів.

Вибори в Албанії завжди оскаржувалися і позначалися порушеннями, включаючи підкуп виборців і маніпуляції з підрахунком голосів.

У липні законодавці прийняли конституційні поправки, що передбачають проведення виборів з відкритими списками кандидатів, заздалегідь сформованими партійними коаліціями і виборцями, які ідентифікуються електронним способом. Ці кроки спрямовані на деполітизацію Національної виборчої комісії Албанії і слідують іншим рекомендаціям Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка спостерігала за виборами в країні.

Поправки були прийняті після того, як посередництво США, ЄС і Британії допомогло політичним партіям Албанії прийти до угоди.

У парламенті Албанії зараз домінує ліва Соціалістична партія, яка, як очікується, переможе на наступних виборах.

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Албанія
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