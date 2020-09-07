В Албании определили дату парламентских выборов

Президент Албании назначил 25 апреля датой следующих парламентских выборов в стране, что является ключевым условием для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Президент Илир Мета в воскресенье объявил дату избрания 140 новых законодателей после переговоров с политическими партиями и конституционных поправок, направленных на проведение более честных выборов.

Выборы в Албании всегда оспаривались и обозначались нарушениями, включая подкуп избирателей и манипуляции с подсчетом голосов.

В июле законодатели приняли конституционные поправки, предусматривающие проведение выборов по открытым спискам кандидатов, заранее сложившимися партийными коалициями и избирателями, которые идентифицируются электронным способом. Эти шаги направлены на деполитизацию Национальной избирательной комиссии Албании и следуют другим рекомендациям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая наблюдала за выборами в стране.

Поправки были приняты после того, как посредничество США, ЕС и Британии помогло политическим партиям Албании прийти к соглашению.

В парламенте Албании сейчас доминирует левая Социалистическая партия, которая, как ожидается, победит на следующих выборах.