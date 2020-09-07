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У Франції чоловік підірвав частину власного дому, відмахуючись від мухи

Понеділок, 7 вересня 2020, 11:25

Мешканець французького департаменту Дордонь підірвав частину свого будинку, намагаючись відігнати муху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Чоловік, якому вже перевалило за 80, саме збирався вечеряти, коли його розлютила муха, яка дзижчала навколо нього.

Він взяв електричну ракетку, призначену для знищення комах, і почав відмахуватися від неї.

Але з’ясувалося, що в його будинку в селі Паркуль-Шено протікав газовий балон. Реакція між ракеткою і газом викликала вибух, який знищив кухню і частково пошкодив дах будинку.

За даними місцевих ЗМІ, неназваному чоловікові пощастило врятуватися, отримавши лише опік руки.

Доля мухи лишилась невідомою.

Літній чоловік наразі мешкає в місцевому кемпінгу, а його сім'я ремонтує будинок.

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