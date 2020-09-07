Во Франции мужчина взорвал свой дом, отмахиваясь от мухи

Житель французского департамента Дордонь подорвал часть своего дома, пытаясь отогнать муху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мужчина, которому уже перевалило за 80, как раз собирался ужинать, когда его разозлила муха, жужжавшая вокруг него.

Он взял электрическую ракетку, предназначенную для уничтожения насекомых, и начал отмахиваться от нее.

Но выяснилось, что в его доме в селе Паркуль-Шено протекал газовый баллон. Реакция между ракеткой и газом произвела взрыв, который уничтожил кухню и частично повредил крышу дома.

По данным местных СМИ, мужчине удалось спастись, он получил лишь ожог руки.

Судьба мухи осталась неизвестной.

Пожилой мужчина сейчас живет в местном кемпинге, а его семья занимается ремонтом дом.