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У школах Італії не дозволять співати на уроках музики через коронавірус

Понеділок, 7 вересня 2020, 16:02

В італійських школах буде заборонено співати на уроках музики у зв'язку з підвищеним ризиком поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на il Giornale.

Заборона є частиною гігієнічних заходів в новому навчальному році, який починається 14 вересня на Апеннінському півострові після шестимісячної перерви.

Заняття будуть проходити із суворими заходами гігієни, в тому числі учням необхідно буде носити маски. Знімати їх можна буде тільки в статичному стані з урахуванням відстані не менше одного метра і відсутності ситуацій, які припускають можливість передачі інфекції повітряно-крапельним шляхом, наприклад, співу.

"Дослідження показали, що одна інфікована людина, наприклад, в церкві може заразити до 50 осіб. Інфекція передається через краплі в межах двох метрів, і небезпека зростає при співі", - пояснив вірусолог Андреа Крісканті.

Однак заборона на спів викликала критичну реакцію. "Спів має терапевтичне значення для дітей. Він вчить їх краще ладнати і конструктивно працювати з колективом", - заявила італійська оперна співачка Катя Ріккареллі.

За словами музичного експерта Паоло Ізотта, спів - важлива частина суспільного життя. "Тому ми повинні підтримувати це, а не забороняти", - підкреслив він.

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Коронавірус Італія
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