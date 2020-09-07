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В школах Италии не разрешат петь на уроках музыки из-за коронавируса

Понедельник, 7 сентября 2020, 16:02

В итальянских школах будет запрещено петь на уроках музыки в связи с повышенным риском распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на il Giornale.

Запрет является частью гигиенических мер в новом учебном году, который начинается 14 сентября на Апеннинском полуострове после шестимесячного перерыва.

Занятия будут проходить со строгими мерами гигиены, в том числе ученикам необходимо будет носить маски. Снимать их можно будет только в статическом состоянии с учетом расстояния не менее одного метра и отсутствия ситуаций, которые предполагают возможность передачи инфецкии воздушно-капельным путем, например, пение.

"Исследования показали, что один инфицированный человек, например, в церкви может заразить до 50 человек. Инфекция передается через капли в пределах двух метров, и опасность возрастает при пении", - пояснил вирусолог Андреа Крисканти.

Однако запрет на пение вызвал критическую реакцию. "Пение имеет терапевтическое значение для детей. Оно учит их лучше ладить и конструктивно работать с коллективом", - заявила итальянская оперная певица Катя Риккарелли.

По словам музыкального эксперта Паоло Изотта, пение - важная часть общественной жизни. "Поэтому мы должны поддерживать это, а не запрещать", - подчеркнул он.

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