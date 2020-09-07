Британський суд відхилив запит на перенесення слухання щодо екстрадиції Ассанжа

Британський суд відхилив прохання адвокатів засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа відкласти слухання справи про екстрадицію до наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Адвокати просили більше часу для відповіді на затвердження США про те, що Ассанж вступив в змову з хакерами для отримання секретної інформації.

Запит на відстрочку надійшов в перший день слухань у лондонському суді, де Ассанж виступає проти спроби американських прокурорів відправити його в США для судового розгляду за звинуваченням у шпигунстві.

Прокуратура США висунула 49-річному Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві і неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США десять років тому. Максимальний термін тюремного ув'язнення - 175 років.

Адвокати Ассанжа заявляють, що переслідування є політично вмотивованим зловживанням владою, яке придушить свободу преси і піддасть небезпеці журналістів у всьому світі.

Міністерство юстиції США розширило свою версію справи проти Ассанжа в новому обвинувальному висновку, який було оголошено в червні, але не висунуло нових звинувачень. Але адвокат Ассанжа сказав, що для команди юристів було "нездійсненним завданням" розібратися з новими звинуваченнями до судових слухань у понеділок, тим більше що у них був лише "обмежений доступ" до Ассанжа, який перебуває у вЗапит на відстрочку надійшов в перший день слухань у лондонському суді, де Ассанж виступає проти спроби американських прокурорів відправити його в США для судового розгляду за звинуваченням у шпигунстві.язниці.

Він сказав, що окружний суддя Ванесса Барайцер повинна виключити нові позови американців, які, за його словами, були висунуті захистом "абсолютно несподівано".

Суддя відмовилася, заявивши, що в серпні вона запропонувала захисту можливість відкласти слухання, і "вони відмовилися це зробити". Потім захист попросив відкласти розгляд справи до січня. Барайцер відмовилася, заявивши, що у адвокатів Ассанжа до понеділка було "достатньо часу", щоб зробити запит.

Розгляд справи вже кілька місяців відкладається через пандемію коронавірусу.

Ассанж, який провів 16 місяців в британській в'язниці, був присутній на засіданні і офіційно відхилив вимогу США про екстрадицію.

Торік Ассанжа виселили з посольства Еквадору в Лондоні, де він був закритий з 2012 року. Його негайно заарештували за втечу з-під застави 2012 року. Аcсандж втік, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, які він заперечував. Нині Швеція припинила справу.