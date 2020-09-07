Британский суд отклонил заявление о переносе слушания по экстрадиции Ассанжа

Британский суд отклонил просьбу адвокатов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложить слушание дела об экстрадиции до следующего года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Адвокаты просили больше времени для ответа на утверждения США о том, что Ассанж вступил в сговор с хакерами для получения секретной информации.

Запрос на отсрочку поступил в первый день слушаний в лондонском суде, где Ассанж выступает против попытки американских прокуроров отправить его в США для судебного разбирательства по обвинению в шпионаже.

Прокуратура США предъявила 49-летнему Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США десять лет назад. Максимальный срок тюремного заключения - 175 лет.

Адвокаты Ассанжа заявляют, что преследование является политически мотивированным злоупотреблением властью, которое подавит свободу прессы и подвергнет опасности журналистов во всем мире.

Министерство юстиции США расширило свою версию дела против Ассанжа в новом обвинительном заключении, объявленном в июне, но не выдвинуло новых обвинений. Но адвокат Ассанжа сказал, что для команды юристов было "невыполнимой задачей" разобраться с новыми обвинениями до судебных слушаний в понедельник, тем более что у них был лишь "ограниченный доступ" к заключенному в тюрьму Ассанжу.

Он сказал, что окружной судья Ванесса Барайцер должна исключить новые иски американцев, которые, по его словам, были выдвинуты защитой "совершенно неожиданно".

Судья отказалась, заявив, что в августе она предложила защите возможность отложить слушание, и "они отказались это сделать". Затем защита попросила отложить рассмотрение дела до января. Барайцер отказалась, заявив, что у адвокатов Ассанжа до понедельника было "достаточно времени", чтобы сделать запрос.

Рассмотрение дела уже несколько месяцев откладывается из-за пандемии коронавируса.

Ассанж, который провел 16 месяцев в британской тюрьме, присутствовал на заседании и официально отклонил требование США об экстрадиции.