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Україна відкриє нове консульство в Румунії

Понеділок, 7 вересня 2020, 20:09

Україна відкриє нове консульство в румунському місті Сігету-Мармацієй, заявив у понеділок глава МЗС Дмитро Кулеба. 

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі міністерства, про це Кулеба розповів представникам української громади в Румунії, з якими зустрівся в понеділок. 

"Я ухвалив рішення відкрити консульство у місті Сігету-Мармацієй. Я знаю, що це важливе, ключове місце для українців Румунії", - сказав Кулеба. 

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За його словами, нове консульство "створить доступ до якісних сервісів, а також стане інструментом кращої взаємодії з українцями для збереження нашої культури та зміцнення відносин України з Румунією". 

Кулеба наголосив, що консульство необхідне "з огляду на важливість українсько-румунських відносин та потребу підтримки української громади Румунії".

У Румунії мешкають близько 60 тисяч етнічних українців, за неофіційними даними - до 100 тисяч, підкреслили в МЗС. За даними перепису 2011 року, українці складають третю за розміром національну меншину країни.

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Румунія МЗС Кулеба
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