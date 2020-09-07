Берлін пригрозив санкціями особисто Лукашенку, якщо той "не змінить курс"

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас допустив введення персональних санкцій ЄС проти Александра Лукашенка, якщо він "не змінить курс" та не піде на діалог з опозицією.

Про це Маас заявив німецькому виданню Bild у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Ми неодноразово просили пана Лукашенка вступити в діалог з усіма національними силами. Цього не сталося, навпаки: хвилі репресій накочуються одна за одною на опозицію, яка бажає вступити в діалог. Це неправильний напрямок", - сказав Маас.

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Маас нагадав, що Німеччина активно працює з іншими державами ЄС над пакетом санкцій. "Якщо Лукашенко не змінить курс, ми в ЄС відреагуємо", - сказав глава німецької дипломатії.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини закликав режим в Мінську негайно звільнити затриману у понеділок вранці Марію Колесникову.

"Ми дуже стурбовані через пані Колесникову. Ми вимагаємо ясності щодо її місця перебування, а також звільнення всіх політичних в'язнів в Білорусі. Безперервні арешти і репресії, в тому числі і перш за все щодо членів Координаційної ради, неприпустимі", - підкреслив Маас.

Вранці 7 вересня білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

Як відомо, в останні дні ЄС опрацьовує санкційний список щодо Білорусі, однак, за даними ЗМІ, Лукашенко в ньому поки не фігурує.