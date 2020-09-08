Отруєння Навального: лікарі Німеччини відмовилися від спільної експертизи з росіянами

Федеральна асоціація лікарів Німеччини (BÄK) відхилила пропозицію російських колег про створення спільної групи для проведення медичної експертизи щодо отруєння опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише спеціалізоване медичне видання Deutsches Ärzteblatt.

За даними видання, німецька сторона отримала листа від Національної медичної асоціації Росії з пропозицією створити спільну комісію. Також зазначалося, що до роботи можуть приєднатися токсикологи з інших країн.

Робота цієї комісії повинна була б полягати в тому, щоб експерти зробили "неупереджене остаточне рішення" про те, чи був Навальний отруєний.

Однак BÄK відхилила створення спільної комісії. У відповіді німецької сторони йдеться, що лікарська палата "не є слідчим органом", тому не може брати участь в розслідуваннях, це відповідальність державних органів.

Водночас BÄK підтримує німецьких лікарів і наголошує на тому, що медичні дані у справі Навального доступні.

"Не було ніяких сумнівів в якості медичного обстеження, проведеного колегами-медиками в Німеччині", - сказано в листі.

Крім того, за німецьким законодавством, лише родичі могли ініціювати подальші обстеження.

Як повідомлялося, 7 вересня німецька клініка Шаріте, де на лікуванні перебуває Алексєй Навальний, повідомила, що політика вивели з коми.

Навальний лікується у німецькій лікарні з 22 серпня після того, як його літаком непритомного евакуювали з Росії.

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

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