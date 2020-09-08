Отравление Навального: врачи Германии отказались от совместной экспертизы с россиянами

Федеральная ассоциация врачей Германии (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет специализированное медицинское издание Deutsches Ärzteblatt.

По данным издания, немецкая сторона получила письмо от Национальной медицинской ассоциации России с предложением создать совместную комиссию. Также отмечалось, что к работе могут присоединиться токсикологи из других стран.

Работа этой комиссии должна была бы заключаться в том, чтобы эксперты провели "беспристрастное окончательное решение" о том, был ли Навальный отравлен.

Однако BÄK отклонила идею создания совместной комиссии. В ответе немецкой стороны говорится, что лекарственная палата "не является следственным органом", поэтому не может участвовать в расследованиях, это ответственность государственных органов.

В то же время BÄK поддерживает немецких врачей и отмечает, что медицинские данные по делу Навального доступны.

"Не было никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проведенного коллегами-медиками в Германии", - говорится в письме.

Кроме того, по немецкому законодательству, только родственники могли инициировать дальнейшие обследования.

Как сообщалось, 7 сентября немецкая клиника Шарите, где на лечении находится Навальный, сообщила, что политика вывели из комы.

Навальный лечится в немецкой больнице с 22 августа после того, как его самолетом эвакуировали из России.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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