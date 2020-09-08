Лукашенко признал, что "немного пересидел" в президентах

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, во вторник публично признал, что, "возможно, немного пересидел" на посту главы государства.

Об этом Лукашенко сказал в большом интервью российским журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант".

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал слова Лукашенко Евгений Рожков, один из журналистов, бравших интервью.

При этом Лукашенко сказал, что не намерен уходить "просто так".

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - процитировал Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который также принимал участие в интервью.

Лукашенко также предположил, что в Беларуси могут состояться досрочные выборы президента после конституционной реформы.

"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - приводит Бабаян слова Лукашенко, пишет "Газета.Ru".

Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года. На последних выборах Центральная избирательная комиссия Беларуси снова показала его победу с огромным отрывом от других кандидатов, что привело к массовым протестам.

Протестующие требуют признания итогов выборов недействительными и обвиняют власть в фальсификациях.