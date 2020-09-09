Переговори про коаліцію у Бельгії затягуються через коронавірус у ключового їх учасника

Ключовий переговірник, який намагається створити коаліційний уряд Бельгії, отримав позитивний результат тесту на COVID-19, що послабило надії на те, що одна з найдовших політичних криз у країні незабаром може бути подолана.

Про це заявив у середу співголова переговорів Коннер Руссо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Голландськомовний ліберал Егберт Лахерт хворий коронавірусом, що змушує ключових політиків з шести інших лівоцентристських і правоцентристських партій вдаватися до відеоконференцій, коли вони намагаються виробити урядову програму.

В даний час у Бельгії існує уряд меншості на чолі з прем'єр-міністром Софі Вільмес, але спроби сформувати коаліцію більшості не увінчалися успіхом після виборів у травні 2019 року.

Були надії, що до 17 вересня Лахерт збере коаліцію соціалістів, лібералів, зелених і християнських демократів. Але коронавірус ускладнює цей процес.

Як повідомлялося, у Бельгії вдалося зібрати сім партій за стіл переговорів щодо так званої "коаліції Вівальді" вперше після виборів, що відбулися 15 місяців тому.

"Коаліція Вівальді" названа так через партійні кольори, які уособлюють чотири сезони і перегукуються з відомим твором італійського композитора: помаранчевий для фламандських християнських демократів (CD&V), синій для лібералів (MR і Open Vld), червоний для соціалістів (PS та SP.A) та зелений (Ecolo і Green).