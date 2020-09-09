Переговоры о коалиции в Бельгии затягиваются из-за коронавируса у их ключевого участника

Ключевой переговорщик, который пытается создать коалиционное правительство Бельгии, получил положительный результат теста на COVID-19. Это ослабило надежды на то, что один из самых долгих политических кризисов в стране вскоре может быть преодолен.

Об этом заявил в среду сопредседатель переговоров Коннер Руссо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Голландскоязычной либерал Эгберт Лахерт болен коронавирусом, что заставляет ключевых политиков из шести других левоцентристских и правоцентристских партий прибегать к видеоконференциям, когда они пытаются выработать правительственную программу.

В настоящее время в Бельгии существует правительство меньшинства во главе с премьер-министром Софи Вильмес, но попытки сформировать коалицию большинства не увенчались успехом после выборов в мае 2019 года.

Были надежды, что до 17 сентября Лахерт соберет коалицию социалистов, либералов, зеленых и христианских демократов. Но коронавирус усложняет этот процесс.

Как сообщалось, в Бельгии удалось собрать семь партий за стол переговоров по так называемой "коалиции Вивальди" впервые после выборов, состоявшихся 15 месяцев назад.

"Коалиция Вивальди" названа так из-за партийных цветов, которые олицетворяют четыре сезона и перекликаются с известным произведением итальянского композитора: оранжевый для фламандских христианских демократов (CD & V), синий для либералов (MR и Open Vld), красный для социалистов (PS и SP.A) и зеленый (Ecolo и Green).