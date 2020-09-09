Італія відправляє на Сицилію 2500 мігрантів з переповненого табору на Лампедузі

Італія перемістить на Сицилію близько 2500 шукачів притулку з переповненого табору на острові Лампедуза.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Мігрантів вже розмістили на 5 пароплавах, де вони мають відбути карантин. Раніше італійське агентство AGI повідомляло, що близько 220 з них хворі на коронавірус.

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Італійський уряд прийняв рішення про переміщення частини мігрантів після наполегливих прохань місцевої влади, яка скаржилася, що табір на Лампедузі катастрофічно переповнений. Від початку він був розрахований лише на 200 осіб.

Минулого тижня мер Лампедузи Тото Мартелло заявив, що якщо уряд і далі не реагуватиме, "увесь острів вийде на страйк". Рішення досягли після зустрічі за участі мера Лампедузи, лідера Сицилії Нелло Музумечі та прем’єра Джузеппе Конте.

Людей відвезуть у три сицилійські порти - в Августі, Палермо й Трапані, та після карантину переведуть у місцеві табори, де вони продовжать чекати на рішення щодо своїх заявок на отримання притулку. Це може тривати до двох років.

Острів Лампедуза є одним з основних "воріт" прибуття мігрантів з Африки до Європи ще з 90-х років. За даними Верховного комісара ООН з прав людини, лише за січень-липень 2020 року до Італії прибули близько 20 тисяч мігрантів.

Останні човни на острів прибули у вівторок, 8 вересня, висадивши 56 шукачів притулку.