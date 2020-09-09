Италия отправляет на Сицилию 2500 мигрантов из переполненного лагеря на Лампедузе

Италия переместит на Сицилию около 2500 искателей убежища из переполненного лагеря на острове Лампедуза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Мигрантов уже разместили на пяти пароходах, где они должны отбыть карантин. Ранее итальянское агентство AGI сообщало, что около 220 из них больны коронавирусом.

Читайте также Пожар уничтожил крупнейший лагерь мигрантов в Греции

Итальянское правительство приняло решение о перемещении части мигрантов после настойчивых просьб местных властей, которые жаловалась, что лагерь на Лампедузе катастрофически переполнен. Первоначально он был рассчитан всего на 200 человек.

На прошлой неделе мэр Лампедузы Тото Мартелло заявил, что если правительство и дальше не будет реагировать, "весь остров выйдет на забастовку". Решение достигли после встречи с участием мэра Лампедузы, лидера Сицилии Нелло Музумечи и премьера Джузеппе Конте.

Людей отвезут в три сицилийских порта - в Августе, Палермо и Трапане, и после карантина переведут в местные лагеря, где они продолжат ждать решения относительно своих заявок на получение убежища. Это может продолжаться до двух лет.

Остров Лампедуза является одним из основных "ворот" для мигрантов из Африки в Европу еще с 90-х годов. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, только за январь-июль 2020 года в Италию прибыли около 20 000 мигрантов.

Последние лодки на остров прибыли во вторник, 8 сентября, высадив 56 искателей убежища.