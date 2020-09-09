Глава МЗС Німеччини закликав ЄС допомогти Греції після пожежі в найбільшому таборі мігрантів

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав ЄС домовитися про спільну допомогу Греції у зв’язку з пожежею, яка знищила найбільший в країні табір для мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це він написав в офіційному Twitter.

"Те, що сталося у Морії - це гуманітарна катастрофа. Ми маємо якнайшвидше з’ясувати, разом з Єврокомісією та країнами-членами, як ми можемо допомогти Греції. Це включає, серед іншого, і розподіл біженців серед інших країн ЄС, які погодяться їх прийняти", - заявив Гайко Маас.

Was in #Moria passiert, ist eine humanitäre Katastrophe. Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 9, 2020

Як повідомлялося раніше, у ніч на 9 вересня пожежа знищила найбільший табір для мігрантів Морія, розташований на острові Лесбос. Скільки людей постраждали - поки не відомо.

У Морії проживають близько 13 тисяч осіб, що у чотири рази більше, ніж кількість, на яку розрахований табір.

Табір був поміщений на карантин минулого тижня після того, як мігрант отримав позитивний тест на коронавірус. За останньою інформацію, зареєстрували вже 35 підтверджених випадків.