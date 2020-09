Глава МЗС Німеччини закликав ЄС допомогти Греції після пожежі в найбільшому таборі мігрантів

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав ЄС домовитися про спільну допомогу Греції у зв’язку з пожежею, яка знищила найбільший в країні табір для мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це він написав в офіційному Twitter.

"Те, що сталося у Морії - це гуманітарна катастрофа. Ми маємо якнайшвидше з’ясувати, разом з Єврокомісією та країнами-членами, як ми можемо допомогти Греції. Це включає, серед іншого, і розподіл біженців серед інших країн ЄС, які погодяться їх прийняти", - заявив Гайко Маас.

Was in #Moria passiert, ist eine humanitäre Katastrophe. Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU.