Глава МИД Германии призвал ЕС помочь Греции после пожара в крупнейшем лагере мигрантов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал ЕС договориться о совместной помощи Греции в связи с пожаром, который уничтожил крупнейший в стране лагерь для мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в официальном Twitter.

"То, что произошло в Мории - это гуманитарная катастрофа. Мы должны как можно быстрее выяснить, вместе с Еврокомиссией и странами-членами, как мы можем помочь Греции. Это включает, среди прочего, и распределение беженцев среди других стран ЕС, которые согласятся их принять", - заявил Хайко Маас.

Was in #Moria passiert, ist eine humanitäre Katastrophe. Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 9, 2020

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 сентября пожар уничтожил крупнейший лагерь для мигрантов Мория, расположенный на острове Лесбос. Сколько человек пострадали - пока не известно.

В Мории проживают около 13 000 человек, в четыре раза больше, чем количество, на которое рассчитан лагерь.

Лагерь был помещен на карантин на прошлой неделе после того, как мигрант получил положительный тест на коронавирус. По последней информации, зарегистрировали уже 35 подтвержденных случаев.