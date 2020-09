Глава МИД Германии призвал ЕС помочь Греции после пожара в крупнейшем лагере мигрантов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал ЕС договориться о совместной помощи Греции в связи с пожаром, который уничтожил крупнейший в стране лагерь для мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в официальном Twitter.

"То, что произошло в Мории - это гуманитарная катастрофа. Мы должны как можно быстрее выяснить, вместе с Еврокомиссией и странами-членами, как мы можем помочь Греции. Это включает, среди прочего, и распределение беженцев среди других стран ЕС, которые согласятся их принять", - заявил Хайко Маас.

Was in #Moria passiert, ist eine humanitäre Katastrophe. Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU.