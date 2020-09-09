Кремль підтвердив участь Козака у "нормандській" зустрічі радників

У Кремлі підтвердили участь Дмитрія Козака, заступника глави адміністрації президента РФ, у "нормандській зустрічі" на рівні радників 11 вересня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков.

"Мій колега Козак у п'ятницю буде в Берліні, він братиме участь у зустрічі помічників (лідерів держав нормандського формату). Порядок денний той самий, який закріплено і завізовано заздалегідь усіма сторонами", - сказав він.

Нагадаємо, 8 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" очікується 11 вересня.

Держави-учасниці нормандського формату домовилися провести цю зустріч у Берліні, хоча за черговістю переговори радників мали пройти у Парижі.

Спершу зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона.

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