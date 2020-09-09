Кремль подтвердил участие Козака в "нормандской встрече" советников

В Кремле подтвердили участие Дмитрия Козака, заместителя главы администрации президента РФ, в "нормандской встрече" на уровне советников 11 сентября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников (лидеров государств нормандского формата). Повестка дня та же, что закреплена и завизирована заранее всеми сторонами", - сказал он.

Напомним, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников глав государств "нормандской четверки" ожидается 11 сентября.

Государства-участники нормандского формата договорились провести эту встречу в Берлине, хотя по очередности переговоры советников должны были пройти в Париже.

Сначала встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

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