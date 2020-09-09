Опозиційні сили Чорногорії підписали коаліційну угоду

Три опозиційні сили, які разом отримали 41 місце в парламенті Чорногорії, підписали коаліційну угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання CDM.

Угоду підписали лідери трьох політичних сил - Здравко Кривокапич, Алекса Бечич і Дрітан Абазович. Йдеться про виборчі блоки "За майбутнє Чорногорії", "Мир - це наша нація" і "Чорні та білі".

У документі вони, серед іншого, пообіцяли, що новий уряд не висуватиме ніяких ініціатив або процедур щодо зміни державного прапора, герба і гімну.

Кривокапич стверджує, що курс коаліції буде прочорногорським.

"Ставлення Чорногорії до переговорів з Євросоюзом було декларативним, і ми хочемо, щоб воно було змістовним. Закон про свободу віросповідання тепер ставить під загрозу власність в даному випадку Сербської православної церкви. Ми будемо боротися з організованою злочинністю і корупцією. Це боротьба за Чорногорію", - сказав він.

На думку Бечича, коаліційна угода є найкращою відповіддю на спроби створити штучну кризу. Він стверджує, що новий уряд буде миролюбним і проєвропейським і буде служити Чорногорії.

Абазович переконаний, що ця угода є найбільшим історичним досягненням за останнє десятиліття. Він сказав, що ця більшість матиме підтримку міжнародної спільноти.

"Майбутній уряд має терміново зайнятися економічною ситуацією в країні. Нас чекає порожній касовий апарат. Нас чекає боротьба з корупцією і злочинністю. Більше не треба. Чорногорія з 1990-х років була розгромлена, і Європейська Чорногорія перемогла", - сказав Абазович.

Як повідомлялося, Демократична партія соціалістів президента Чорногорії Міло Джукановича на виборах отримала 40 місць разом з партіями меншин та традиційними партнерами (двома соціал-демократичними партіями), відтак наодинці не має більшості.

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