Оппозиционные силы Черногории подписали коалиционное соглашение

Три оппозиционные силы, которые вместе получили 41 место в парламенте Черногории, подписали коалиционное соглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание CDM.

Соглашение подписали лидеры трех политических сил - Здравко Кривокапич, Алекса Бечич и Дритан Абазович. Речь идет об избирательном блоке "За будущее Черногории", "Мир - это наша нация" и "Черные и белые".

В документе они, среди прочего, пообещали, что новое правительство не будет выдвигать никаких инициатив или процедур по изменению государственного флага, герба и гимна.

Кривокапич утверждает, что курс коалиции будет прочерногорским.

"Отношение Черногории к переговорам с Евросоюзом было декларативным, и мы хотим, чтобы оно было содержательным. Закон о свободе вероисповедания теперь ставит под угрозу собственность в данном случае Сербской православной церкви. Мы будем бороться с организованной преступностью и коррупцией. Это борьба за Черногорию", - сказал он.

По мнению Бечича, коалиционное соглашение является лучшим ответом на попытки создать искусственный кризис. Он утверждает, что новое правительство будет миролюбивым и проевропейским и будет служить Черногории.

Абазович убежден, что это соглашение является крупнейшим историческим достижением за последнее десятилетие. Он сказал, что это большинство будет иметь поддержку международного сообщества.

"Будущее правительство должно срочно заняться экономической ситуацией в стране. Нас ждет пустая казна. Нас ждет борьба с коррупцией и преступностью. Больше не надо. Черногория с 1990-х годов была разгромлена, и европейская Черногория победила", - сказал Абазович.

Как сообщалось, Демократическая партия социалистов президента Черногории Мило Джукановича на выборах получила 40 мест вместе с партиями меньшинств и традиционными партнерами (двумя социал-демократическими партиями), так что в одиночку не имеет большинства.

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