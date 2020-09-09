Німеччина продовжила попередження про подорожі за межі ЄС до кінця вересня
Уряд Німеччини продовжив дію попередження про поїздки до третіх країн за межами ЄС до 30 вересня.
Про це у середу оголосила речниця МЗС Німеччини в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Речниця пояснила, що рішення обумовлене ситуацією з поширенням коронавірусу у світі.
З 1 жовтня, згідно з рішенням федерального кабінету міністрів, буде проводитися оцінка ситуації в окремих країнах.
Речниця міністерства закордонних справ не виключила, що надалі буде ухвалена диференційована система. Ймовірно, попередження про поїздки буде як і раніше застосовуватися до країн, які вважаються зонами ризику.
Туристична індустрія раніше розкритикувала загальне продовження попередження про поїздки. Основним предметом критики було те, що досі воно діяло для понад 80% країн світу і видавалося незалежно від того, чи класифікується країна як зона ризику.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас видав попередження щодо поїздок до близько 200 країн світу у зв’язку з пандемією коронавірусу 17 березня. Це було безпрецедентним кроком, оскільки раніше подібні попередження видавали лише у разі безпосередньої загрози для життя у даній країні, наприклад такої як бойові дії.