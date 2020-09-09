Германия продлила предупреждения о путешествиях за пределы ЕС до конца сентября

Правительство Германии продлило действие предупреждения о поездках в третьи страны за пределами ЕС до 30 сентября.

Об этом в среду объявила пресс-секретарь МИД Германии в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Пресс-секретарь пояснила, что решение обусловлено ситуацией с распространением коронавируса в мире.

С 1 октября, согласно решению федерального кабинета министров, будет проводиться оценка ситуации в отдельных странах.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел не исключила, что в дальнейшем будет принята дифференцированная система. Вероятно, предупреждение о поездках будет по-прежнему применяться к странам, которые считаются зонами риска.

Туристическая индустрия ранее раскритиковала общее продолжение предупреждения о поездках. Основным предметом критики было то, что до сих пор оно действовало для более 80% стран мира и казалось независимо от того, классифицируется страна как зона риска.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выдал предупреждение относительно поездок в около 200 стран мира в связи с пандемией коронавируса 17 марта. Это было беспрецедентным шагом, поскольку ранее подобные предупреждения выдавали только в случае непосредственной угрозы для жизни в данной стране, например такой как боевые действия.