В Нидерландах – наибольшее количество новых случаев коронавируса с апреля

В Нидерландах за последние сутки зафиксировали 1140 случаев коронавируса, и это самый высокий ежедневный показатель с апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев инфекции. Их количество намного выше, чем вчера и позавчера. Фактически, это самый высокий показатель за несколько месяцев", - сказал министр здравоохранения Уго де Йонг.

Днем ранее в стране было зарегистрировано 964 случая, причем число случаев заболевания быстро растет среди молодых людей.

По словам Де Йонга, среднее количество госпитализаций также увеличилась. Сейчас в среднем за последние три дня были госпитализированы 7,7 случаев, вчера - 6,7.

В то же время Национальный институт здравоохранения заявил, что увеличение числа новых инфекций не связано с открытием начальных школ по всей стране за последние три недели.

Напомним, в Чехии за последние сутки зафиксировано наибольшее с начала пандемии коронавируса количество новых инфицированных - 1164.