Крупнейшая в мире книжная ярмарка пройдет в Германии без книг
Дирекция Франкфуртской книжной ярмарки, которая является крупнейшей в мире, решила, что из-за пандемии коронавируса в этом году книжки в павильонах выставлять не будут.
Об этом говорится в публикации Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".
Впервые за более чем семь десятилетий Франкфуртская международная книжная ярмарка, которая принимает ежегодно более семи тысяч издательств, литературных агентств, медийных компаний, книготорговых объединений, решила в этом году не выставлять книги на стендах.
Павильоны ярмарки останутся закрытыми, за исключением того, в котором расположена студия первого канала немецкого телевидения.
В то же время прямые трансляции авторских презентаций и телевизионные интервью с писателями состоятся даже со зрителями, хотя их количество будет ограничено.
Причиной решения стало пандемическая ситуация в Германии и мире. Еще в конце мая генеральный директор книжной ярмарки Юрген Боос говорил, что ярмарка состоится в привычном формате. В то же время он признавал, что количество экспонатов ожидается небольшое.
Но из-за ситуации с коронавирусом многие издательства, в том числе и немецкие, объявили, что не приедут на ярмарку.
Кроме того, соблюсти все меры предосторожности на огромной территории Франкфуртской ярмарки, которую посещали обычно около трети миллиона гостей, невозможно.
Несмотря на пандемию, ярмарка состоится с 14 по 18 октября. В самом Франкфурте-на-Майне и других городах Германии пройдут небольшие презентации, встречи с писателями, конференции. Всего их запланировано около сотни.