Крупнейшая в мире книжная ярмарка пройдет в Германии без книг

Дирекция Франкфуртской книжной ярмарки, которая является крупнейшей в мире, решила, что из-за пандемии коронавируса в этом году книжки в павильонах выставлять не будут.

Об этом говорится в публикации Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

Впервые за более чем семь десятилетий Франкфуртская международная книжная ярмарка, которая принимает ежегодно более семи тысяч издательств, литературных агентств, медийных компаний, книготорговых объединений, решила в этом году не выставлять книги на стендах.

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Павильоны ярмарки останутся закрытыми, за исключением того, в котором расположена студия первого канала немецкого телевидения.

В то же время прямые трансляции авторских презентаций и телевизионные интервью с писателями состоятся даже со зрителями, хотя их количество будет ограничено.

Причиной решения стало пандемическая ситуация в Германии и мире. Еще в конце мая генеральный директор книжной ярмарки Юрген Боос говорил, что ярмарка состоится в привычном формате. В то же время он признавал, что количество экспонатов ожидается небольшое.

Но из-за ситуации с коронавирусом многие издательства, в том числе и немецкие, объявили, что не приедут на ярмарку.

Кроме того, соблюсти все меры предосторожности на огромной территории Франкфуртской ярмарки, которую посещали обычно около трети миллиона гостей, невозможно.

Несмотря на пандемию, ярмарка состоится с 14 по 18 октября. В самом Франкфурте-на-Майне и других городах Германии пройдут небольшие презентации, встречи с писателями, конференции. Всего их запланировано около сотни.