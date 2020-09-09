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У парламенті Швейцарії жінкам дозволили носити одяг, який оголює плечі

Середа, 9 вересня 2020, 17:36

Парламент Швейцарії послабив правила дрес-коду для жінок, дозволивши їм носити одяг, що оголює плечі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Про зміну правил оголосив глава Ради кантонів Ганс Штьоклі. Він назвав минулу заборону відповідного одягу застарілою. 

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Раніше вимагалось, щоб жінки у сесійній залі носили одяг довжиною по лікоть. Дрес-код поширюється не тільки на членів парламенту, але і на всіх, хто перебуває в будівлі, включаючи журналістів.

Дрес-код для чоловіків залишається таким, як раніше: сорочки, костюми і краватки або краватки-метелики повинні носити всі чоловіки в залі. Журналісти не зобов'язані носити краватки або метелики.

Дрес-код діє з 2016 року, коли він замінив неформальну вимогу, щоб жінки носили "пристойний одяг".

Ще одна зміна полягає в тому, щоб дозволити членам парламенту використовувати свої ноутбуки під час дебатів за умови, що клавіатура безшумна.

Швейцарське інформаційне агентство Tages Anzeiger повідомляє, що це рішення є "невеликою революцією" для жінок у законодавчій палаті.

Чотири роки тому редакторку NZZ вигнали із зали, тому що вона занадто сильно оголила плече. 

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