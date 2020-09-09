В парламенте Швейцарии женщинам разрешили носить одежду, обнажающую плечи

Парламент Швейцарии ослабил правила дресс-кода для женщин, позволив им носить одежду, обнажающую плечи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Об изменении правил объявил глава Совета кантонов Ганс Штьокль. Он назвал бывший запрет устаревшим.

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Ранее требовалось, чтобы женщины в сессионном зале носили рукава по локоть. Дресс-код распространяется не только на членов парламента, но и на всех, кто находится в здании, включая журналистов.

Дресс-код для мужчин остается прежним: рубашки, костюмы и галстуки или галстуки-бабочки должны носить все мужчины в зале. Журналисты не обязаны носить галстуки или бабочки.

Дресс-код действует с 2016 года, когда он заменил неформальное требование, чтобы женщины носили "приличную одежду".

Еще одно изменение заключается в том, чтобы позволить членам парламента использовать свои ноутбуки во время дебатов при условии, что клавиатура бесшумная.

Швейцарское информационное агентство Tages Anzeiger сообщает, что это решение является "небольшой революцией" для женщин в законодательной палате.

Четыре года назад редактора NZZ выгнали из зала, потому что она слишком сильно обнажила плечо.