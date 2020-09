ЄС скликає термінове засідання спільного комітету щодо плану Британії порушити угоду про Brexit

Брюссель скликає позачергову зустріч Спільного комітету ЄС - Велика Британія у зв'язку з намірами Лондона затвердити законодавство, яке суперечить угоді про Brexit.

Про це заявив речник Єврокомісії Даніель Феррі, повідомляє "Європейська правда"

"Єврокомісар закликав до якнайшвидшого проведення позачергового засідання Спільного комітету, щоб наші британські партнери відреагували на наші серйозні побоювання з приводу законопроєкту", - написав Феррі в Twitter.

🇪🇺🇬🇧 @MarosSefcovic has called for an extraordinary meeting of the Joint Committee to be held as soon as possible “so that our UK partners elaborate and respond to our strong concerns on the bill.”