ЄС скликає термінове засідання спільного комітету щодо плану Британії порушити угоду про Brexit

Брюссель скликає позачергову зустріч Спільного комітету ЄС - Велика Британія у зв'язку з намірами Лондона затвердити законодавство, яке суперечить угоді про Brexit.

Про це заявив речник Єврокомісії Даніель Феррі, повідомляє "Європейська правда"

"Єврокомісар закликав до якнайшвидшого проведення позачергового засідання Спільного комітету, щоб наші британські партнери відреагували на наші серйозні побоювання з приводу законопроєкту", - написав Феррі в Twitter.

🇪🇺🇬🇧 @MarosSefcovic has called for an extraordinary meeting of the Joint Committee to be held as soon as possible “so that our UK partners elaborate and respond to our strong concerns on the bill.” — Daniel Ferrie (@DanielFerrie) September 9, 2020

Очікувалося, що наступне засідання Спільного комітету відбудеться пізніше цього місяця.

Законопроєкт про внутрішній ринок Великої Британії, що стосується митних процедур в Північній Ірландії, повинен бути опублікований в середу і поставлений на перше голосування в парламенті Британії наступного тижня.

Документ стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Лондон переконує, що документ зробить лише "незначні уточнення в надзвичайно конкретних сферах".

ЄС заявив, що тільки повне впровадження угоди про вихід є "передумовою переговорів щодо майбутнього партнерства" між блоком та Британією.