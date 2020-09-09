ЕС созывает заседание совместного комитета из-за планов Британии нарушить соглашение о Brexit

Брюссель созывает внеочередную встречу Совместного комитета ЕС-Великобритания в связи с намерениями Лондона утвердить законодательство, противоречащее соглашению о Brexit.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Даниэль Ферри, сообщает "Европейская правда"

"Еврокомиссар призвал к скорейшему проведению внеочередного заседания Совместного комитета, чтобы наши британские партнеры отреагировали на наши серьезные опасения по поводу законопроекта", - написал Ферри в Twitter.

🇪🇺🇬🇧 @MarosSefcovic has called for an extraordinary meeting of the Joint Committee to be held as soon as possible “so that our UK partners elaborate and respond to our strong concerns on the bill.” — Daniel Ferrie (@DanielFerrie) September 9, 2020

Ожидалось, что следующее заседание Совместного комитета состоится позднее в этом месяце.

Законопроект о внутреннем рынке Великобритании, который касается таможенных процедур в Северной Ирландии, должен быть опубликован в среду и поставлен на первое голосование в парламенте Великобритании на следующей неделе.

Документ касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, предназначенного предотвратить возврат жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Лондон утверждает, что документ сделает лишь "незначительные уточнения в чрезвычайно конкретных сферах".

ЕС заявил, что только полное внедрение соглашения о выходе является "предпосылкой переговоров о будущем партнерства" между блоком и Британией.