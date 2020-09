ЕС созывает заседание совместного комитета из-за планов Британии нарушить соглашение о Brexit

Брюссель созывает внеочередную встречу Совместного комитета ЕС-Великобритания в связи с намерениями Лондона утвердить законодательство, противоречащее соглашению о Brexit.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Даниэль Ферри, сообщает "Европейская правда"

"Еврокомиссар призвал к скорейшему проведению внеочередного заседания Совместного комитета, чтобы наши британские партнеры отреагировали на наши серьезные опасения по поводу законопроекта", - написал Ферри в Twitter.

🇪🇺🇬🇧 @MarosSefcovic has called for an extraordinary meeting of the Joint Committee to be held as soon as possible “so that our UK partners elaborate and respond to our strong concerns on the bill.”