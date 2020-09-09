Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Сербия отказалась от военных учений в Беларуси с россиянами, обвинив ЕС

Лукашенко рассказал, как Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским

Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

В Чехии новый антирекорд случаев коронавируса в сутки, возвращается масочный режим






ЕС созывает заседание совместного комитета из-за планов Британии нарушить соглашение о Brexit

Среда, 9 сентября 2020, 17:52

Брюссель созывает внеочередную встречу Совместного комитета ЕС-Великобритания в связи с намерениями Лондона утвердить законодательство, противоречащее соглашению о Brexit.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Даниэль Ферри, сообщает "Европейская правда"

"Еврокомиссар призвал к скорейшему проведению внеочередного заседания Совместного комитета, чтобы наши британские партнеры отреагировали на наши серьезные опасения по поводу законопроекта", - написал Ферри в Twitter.

Ожидалось, что следующее заседание Совместного комитета состоится позднее в этом месяце.

Законопроект о внутреннем рынке Великобритании, который касается таможенных процедур в Северной Ирландии, должен быть опубликован в среду и поставлен на первое голосование в парламенте Великобритании на следующей неделе.

Документ касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, предназначенного предотвратить возврат жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Лондон утверждает, что документ сделает лишь "незначительные уточнения в чрезвычайно конкретных сферах".

ЕС заявил, что только полное внедрение соглашения о выходе является "предпосылкой переговоров о будущем партнерства" между блоком и Британией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit
powered by lun.ua