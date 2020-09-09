Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі українських воїнів

Міноборони Португалії погодилось прийняти на лікування чотирьох українських військових, поранених на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом в Лісабоні, повідомляє "Європейська правда".

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"Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських воїнів, які отримали поранення, захищаючи нашу державу від російської агресії", - проінформував міністр у своєму Twitter.

Кулеба подякував португальській стороні за цей "жест справжньої дружби та турботу про наших захисників".

Раніше в МЗС повідомили, що під час зустрічі з Сержіо Пінту, головою комітету парламенту Португалії у закордонних справах, Кулеба обговорив безпекову ситуацію на сході України і нещодавнє порушення російською стороною повного та всеосяжного режиму припинення вогню.