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Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі українських воїнів

Середа, 9 вересня 2020, 18:08

Міноборони Португалії погодилось прийняти на лікування чотирьох українських військових, поранених на Донбасі. 

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом в Лісабоні, повідомляє "Європейська правда". 

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"Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських воїнів, які отримали поранення, захищаючи нашу державу від російської агресії", - проінформував міністр у своєму Twitter.

Кулеба подякував португальській стороні за цей "жест справжньої дружби та турботу про наших захисників".

Раніше в МЗС повідомили, що під час зустрічі з Сержіо Пінту, головою комітету парламенту Португалії у закордонних справах, Кулеба обговорив безпекову ситуацію на сході України і нещодавнє порушення російською стороною повного та всеосяжного режиму припинення вогню. 

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