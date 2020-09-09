Португалия примет на лечение раненых на Донбассе украинских воинов

Минобороны Португалии согласилось принять на лечение четырех украинских военных, раненых на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в Лиссабоне, сообщает "Европейская правда".

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"Министерство обороны Португалии примет на лечение четырех украинских воинов, которые получили ранения, защищая наше государство от российской агрессии", - проинформировал министр в своем Twitter.

Кулеба поблагодарил португальскую сторону за этот "жест настоящей дружбы и заботу о наших защитниках".

Ранее в МИД сообщили, что во время встречи с Сержио Пинту, председателем комитета парламента Португалии по иностранным делам, Кулеба обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины и недавнее нарушение российской стороной полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.