В Україні почала діяти посилена заборона на перетин кордону для іноземців

Набули чинності зміни до переліку винятків для іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну, які водночас передбачають заборону транзиту.

Як повідомляє "Європейська правда", постанова Кабінету міністрів від 2 вересня 2020 р. № 791 оприлюднена на офіційному сайті уряду.

Відповідно до змін скасована норма, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом, пояснює ДПСУ.

Абзац, в якому йде мова про осіб, які мають родинні зв’язки з громадянами України, змінено: до виключень про заборону підпадають особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України. При цьому згідно з законодавством правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Також деталізовано питання, якщо особи прямують в Україну на навчання. Відповідний абзац доповнено, що це мають бути заклади вищої освіти.

28 серпня Україна закрила кордони для в’їзду іноземців для того, щоби захиститися від спалаху епідемії через паломництво хасидів до Умані. Водночас це рішення викликало критику через незбалансованість.

Деталі – у статті: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.