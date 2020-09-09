В Украине начал действовать усиленный запрет на пересечение границы для иностранцев

Вступили в силу изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину, которые одновременно предусматривают запрет транзита.

Как сообщает "Европейская правда", постановление Кабинета министров от 2 сентября 2020 № 791 обнародовано на официальном сайте правительства.

В соответствии с изменениями отменена норма, которая предусматривала возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись на территорию нашего государства транзитом, объясняет ГПСУ.

Абзац, в котором говорится о лицах, имеющих родственные связи с гражданами Украины, изменен: к исключениям о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины. При этом согласно законодательству правовой статус ребенка имеет человек до достижения им совершеннолетия.

Также детализированы вопросы, если люди направляются в Украину на учебу. Соответствующий абзац дополнен, что это должны быть высшие учебные заведения.

Как известно, в конце августа Украина неожиданно закрыла границы для въезда иностранцев для того, чтобы защититься от вспышки эпидемии, которую могло спровоцировать паломничество хасидов в Умань. В то же время это решение вызвало критику из-за несбалансированности. Детали - в статье: Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине.