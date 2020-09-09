Комітет ПАРЄ не визнав результат виборів у Білорусі та ініціював створення слідчого органу

Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини у середу ухвалив заяву щодо ситуації з правами людини в Білорусі, у якій заявив про невизнання результатів президентських виборів 9 серпня.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на заяву комітету.

У заяві комітет ПАРЄ заявив про численні повідомлення про масові та серйозні порушення прав людини в Білорусі. Через повідомлення про порушення права на вільні і чесні вибори комітет відмовився визнати результати президентських виборів.

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"Комітет вимагає проведення повторних виборів чесно та прозоро, під наглядом міжнародних спостерігачів", - сказано у заяві.

Комітет вважає, що винні у серйозних порушеннях прав людини в контексті нещодавніх президентських виборів та подій після них повинні бути притягнуті до відповідальності.

Для того, щоб надіслати чіткий сигнал усім членам білоруських сил безпеки, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи у співпраці з іншими міжнародними органами "терміново створює міжнародний слідчий орган для збору інформації та надання доказів злочинів у галузі прав людини в Білорусі ".

До співпраці у цьому розслідуванні будуть запрошені як білоруські органи влади, так і представники громадянського суспільства.

Нагадаємо, 10 вересня глава ПАРЄ Хендрік Дамс заявив, що президентські вибори в Білорусі не можна назвати ні вільними, ні справедливими.