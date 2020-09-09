Комитет ПАСЕ не признал результат выборов в Беларуси и инициировал создание следственного органа

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека в среду принял заявление по ситуации с правами человека в Беларуси, в котором заявил о непризнании результатов президентских выборов 9 августа.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на заявление комитета.

В заявлении комитет ПАСЕ заявил о многочисленных сообщениях о массовых и серьезных нарушениях прав человека в Беларуси. Из-за сообщения о нарушении права на свободные и честные выборы комитет отказался признать результаты президентских выборов.

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"Комитет требует проведения повторных выборов честно и прозрачно, под наблюдением международных наблюдателей", - сказано в заявлении.

Комитет считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и событий после них должны быть привлечены к ответственности.

Для того, чтобы послать четкий сигнал всем членам белорусских сил безопасности, серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами "срочно создает международный следственный орган для сбора информации и предоставления доказательств преступлений в области прав человека в Беларуси" .

К сотрудничеству в этом расследовании будут приглашены как белорусские органы власти, так и представители гражданского общества.

Напомним, 10 сентября глава ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми.