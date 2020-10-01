Генсек Совета Европы призвала немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, чтобы предотвратить серьезный гуманитарный кризис.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

"Поскольку вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха обостряется с ростом числа жертв среди гражданского населения, я сожалею о гибели многих людей, в том числе мирных жителей, которые становятся жертвами боевых действий. Никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания этих женщин, мужчин и детей", - отметила Пейчинович-Бурич.

Она призвала все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и безотлагательно выполнить временные меры, принятые Европейским судом по правам человека.

"Мирное решение должно быть найдено за столом переговоров, чтобы предотвратить серьезный гуманитарный кризис", - заявила генсек.

Напомним, 30 сентября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по запросу Армении одобрил временные меры, которыми возложил на стороны обязательства воздержаться от военных действий на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе.

Временные меры применяются только в исключительных случаях.

ЕСПЧ применяет их только против того государства, которое подписало конвенцию по правам человека, и только тогда, когда, рассмотрев всю необходимую информацию, суд пришел к выводу, что заявитель будет нести действительно серьезные риски необратимого вреда в случае, если меры не будут применены. Фактически правило 39 - это приказ для правительства определенной страны немедленно прибегнуть к определенным действиям.