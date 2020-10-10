Вірменія та Азербайджан домовились про перемир’я в Нагірному Карабаху

Вірменія і Азербайджан в гуманітарних цілях домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12.00 10 жовтня.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергей Лавров на брифінгу за підсумками зустрічі глав МЗС обох країн у Москві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Азатутюн.

Зустріч глав МЗС Вірменії, Азербайджану і Росії – Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова і Сергєя Лаврова – тривала більше 10 годин і завершилася пізно вночі.

Сторони обговорювали гуманітарне перемир'я з метою обміну тілами і полоненими в зоні карабаського конфлікту.

"Сторони погодилися про нижченаведені кроки: 1) оголошується про припинення вогню з 12.00 10 жовтня 2020 року в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих при посередництва і відповідно до критеріїв Міжнародного комітету червоного хреста; 2) конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково", - йдеться в заяві, зачитаній за підсумками тристоронніх консультацій Лавровим.

Крім того, як заявив Лавров, Азербайджан і Вірменія "за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ на основі базових принципів врегулювання приступають до субстантивних переговорів з метою якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання".

"Сторони підтверджують незмінність формату переговорного процесу", - наголошується в заяві.

Прем'єр-міністр Вірменії раніше заявив про готовність Єревана іти на компроміси в конфлікті навколо Нагірного Карабаху, але лише за умови аналогічних кроків з боку Баку.

Європейський Союз готовий надати всебічну підтримку для припинення конфлікту у Нагірному Карабаху, але в першу чергу покладається на Мінську групу ОБСЄ у цьому питанні.