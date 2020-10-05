В ЄС розраховують на Мінську групу у врегулюванні ситуації в Нагірному Карабаху

Європейський Союз готовий надати всебічну підтримку для припинення конфлікту у Нагірному Карабаху, але в першу чергу покладається на Мінську групу ОБСЄ у цьому питанні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

"Загалом високий представник завжди готовий їхати туди, де необхідна його присутність. Але ЄС в першу чергу підтримує діяльність Мінської групи ОБСЄ, тому що це міжнародно створена і визнана платформа для питання Нагорного Карабаху", - сказав Стано.

Він також розповів, що в останні дні високий представник Жозеп Боррель провів низку телефонних дзвінків з главами МЗС Вірменії та Азербайджану, а також з міністрами з Туреччини та Росії.

"Ця ескалація дуже турбує через ризики, які ця ситуація становить для регіональної стабільності. ЄС дуже чітко на всіх рівнях заявив, що бойові дії необхідно припинити негайно і обидві сторони мають повернутися до переговорів без будь-яких передумов", - сказав він.

Слід зазначити, що Мінська група була створена ще у 1992 році. Співголовами групи є Росія, Франція і США. Крім них до складу групи входять Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина, а також Вірменія та Азербайджан.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті 1 жовтня закликали до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху, застерігши від зовнішнього втручання у конфлікт.

Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.

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