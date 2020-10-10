Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан в гуманитарных целях договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи глав МИД обеих стран в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн.

Встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России – Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова – продолжалась более 10 часов и завершилась поздно ночью.

Стороны обсуждали гуманитарное перемирие с целью обмена телами и пленными в зоне карабахского конфликта.

"Стороны согласились о следующих шагах: 1) объявляется о прекращении огня с 12.00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета красного креста; 2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - говорится в заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций Лавровым.

Кроме того, как заявил Лавров, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивних переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования".

"Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - отмечается в заявлении.

Премьер-министр Армении ранее заявил о готовности Еревана идти на компромиссы в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но лишь при условии аналогичных шагов со стороны Баку.

Европейский Союз готов оказать всестороннюю поддержку для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, но в первую очередь полагается на Минскую группу ОБСЕ в этом вопросе.